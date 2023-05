Deutscher Filmpreis wird in Berlin verliehen

In Berlin wird am Freitagabend (19.00 Uhr) der Deutsche Filmpreis verliehen. Nominiert für die Lola sind die Filme "Im Westen nichts Neues" und "Das Lehrerzimmer", außerdem "Holy Spider", "Rheingold", "Sonne und Beton" sowie "Wann wird es endlich wieder so, wie es nie war". Im vergangenen Jahr wurde das Drama "Lieber Thomas" als bester Spielfilm ausgezeichnet.