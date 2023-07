Deutschland, Österreich und Schweiz treiben europäischen Luftraum-Schutz voran

Deutschland, Österreich und die Schweiz wollen am Donnerstag bei ihrem regelmäßigen trilateralen Treffen eine Absichtserklärung zum europäisches Luftraum-Verteidigungssystem "European Sky Shield" unterzeichnen. Nach Österreich hatte am Dienstag auch die Schweiz angekündigt, sich der deutschen Initiative für den Luftraum-Schutz anzuschließen. An dem Treffen in Bern nehmen die Schweizer Verteidigungsministerin Viola Amherd, Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) und die österreichische Ressortchefin Klaudia Tanner teil.