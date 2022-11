Deutschland beginnt mit Ausbildung von 5000 ukrainischen Soldaten

Ukrainische Soldaten in einem Trainingszentrum in England

Deutschland beginnt mit der Ausbildung tausender ukrainischer Soldaten im Rahmen einer neuen EU-Mission. "Wir planen, bis nächsten Juni alleine eine Größenordnung von 5000 Soldaten auszubilden in den unterschiedlichsten Fähigkeiten, also im Brigade-Format", sagte Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) am Dienstag am Rande eines Treffens mit ihren EU-Kollegen in Brüssel. Es könne "sofort losgehen", fügte sie hinzu.

Lambrecht sagte weiter, die ukrainischen Soldaten sollten "an unterschiedlichen Standorten" in Deutschland geschult werden. An welchen Bundeswehr-Stützpunkten dies genau geschieht, ließ sie aus Sicherheitsgründen offen. Polen stellt für die Mission das größte EU-Hauptquartier, ein kleineres soll in Deutschland liegen.

Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell sagte, die Europäer hätten die neue Mission in einer "Rekordzeit" von nur drei Monaten auf die Beine gestellt. Spanien will im ersten Jahr insgesamt 2400 ukrainische Soldaten ausbilden, wie Verteidigungsministerin Margarita Robles in Brüssel sagte. Dafür soll ein Zentrum in der mittelspanischen Stadt Toledo entstehen. Frankreich hatte zuvor bereits angekündigt, rund 2000 Ukrainer zu schulen.

Die EU-Außenminister hatten die "EU Military Assistance Mission" (EUMAM) Ukraine am Montag endgültig beschlossen. Insgesamt sollen damit in vorerst zwei Jahren rund 15.000 Soldaten aus der Ukraine auf EU-Gebiet ausgebildet werden. Es handelt sich um die mit Abstand größte europäische Mission dieser Art für ein Drittland. Einen Einsatz deutscher Soldaten in der Ukraine schließt die Bundesregierung aus.

Die neue Mission bündelt die bisherigen Anstrengungen einzelner EU-Mitgliedsländer. Die Kosten werden laut Diplomaten auf 50 bis 60 Millionen Euro jährlich geschätzt. Finanziert wird die EUMAM Ukraine aus der sogenannten EU-Friedensfazilität. Das ist ein von den Mitgliedstaaten direkt finanzierter Fonds außerhalb des EU-Haushalts im Umfang von bisher 5,7 Milliarden Euro. Die Mittel könnten demnächst verdoppelt werden.

Lambrecht kündigte in Brüssel zudem eine gemeinsame Initiative mit der Slowakei an: In dem Land entsteht nach ihren Worten ein Instandsetzungszentrum für Waffen, die von Deutschland an die Ukraine geliefert werden. Dort könnten etwa die Panzerhaubitze 2000 oder die Mehrfachraketenwerfer ausgebessert werden, sagte Lambrecht.

Die EU-Verteidigungsminister wollten am Dienstagnachmittag mit ihrem ukrainischen Kollegen Oleksij Resnikow per Videokonferenz über die Lage beraten. An dem Gespräch wollte auch Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg teilnehmen.

Österreich ging bei dem Ministerrat auch auf die deutsche Initiative für eine gemeinsame Luftverteidigung im Rahmen der Nato ein, den sogenannten European Sky Shield. Verteidigungsministerin Klaudia Tanner sagte, dies solle "auch im Rahmen der EU" gemacht werden.

Bisher wollen 15 europäische Länder gemeinsam Lücken in der Luftverteidigung schließen, sie hatten dazu Mitte Oktober am Rande eines Nato-Treffens eine Absichtserklärung unterzeichnet. "Österreich ist herzlich willkommen, sich daran zu beteiligen", betonte Lambrecht. Österreich versteht sich als Folge des Zweiten Weltkriegs als neutral und gehört der Nato deshalb nicht an.