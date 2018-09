Deutschland und Algerien wollen Zusammenarbeit bei Rückführungen verstärken

Deutschland und Algerien wollen ihre Zusammenarbeit bei der Rückführung abgelehnter Asylbewerber verstärken. Zwar habe sich die Zusammenarbeit bereits "sehr gut entwickelt", sagte Merkel am Montag bei einem Besuch in Algier, sie solle aber noch weiter ausgebaut werden. Einem Zeitungsbericht zufolge ist die Zahl der Abschiebungen in das nordafrikanische Land stark angestiegen.

Merkel sagte bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem algerischen Regierungschef Ahmed Ouyahia zu Abschiebungen abgelehnter Asylbewerber, es sei wichtig, dass die Bürger sagen könnten: "Ok, hier hat sich Recht und Gesetz durchgesetzt." Sie betonte zugleich, dass es in Deutschland viele Menschen gebe, die bereit seien, denen zu helfen, die verfolgt würden. Auch müsse es mehr legale Möglichkeiten geben, nach Europa zu kommen, wie beispielsweise mit Visa für Studenten.

Die " Rheinische Post" hatte zuvor unter Berufung auf Zahlen des Bundesinnenministeriums berichtet, die Zahl der Abschiebungen nach Algerien sei in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen. 2015 seien lediglich 57 Menschen aus Deutschland in das Land gebracht worden, 2017 dann 504. Im laufenden Jahr setzte sich der Trend demnach fort: Bis Juli seien etwa 350 Menschen nach Algerien abgeschoben worden.

Nur wenige Asylbewerber aus Algerien werden in Deutschland anerkannt. Im vergangenen Jahr lag die Quote bei 2,0 Prozent. Die Bundesregierung will das Land ebenso wie die weiteren Maghreb-Staaten Marokko und Tunesien und daneben auch Georgien als sichere Herkunftsstaaten einstufen. Dadurch könnten die Asylverfahren für Flüchtlinge aus diesen Ländern beschleunigt und die Antragsteller nach einer Ablehnung rascher abgeschoben werden.

Bei dem Besuch gehe es vor allem um die wirtschaftliche Zusammenarbeit, die noch weiter ausgebaut werden könne, meldete die staatliche Nachrichtenagentur APS unter Berufung auf die algerische Präsidentschaft. Weitere Themen waren nach Angaben beider Seiten die Lage in Libyen, Mali, der Sahelzone und Nahost ebenso wie Fragen der Migration und des grenzüberschreitenden Terrorismus.

"Algerien ist ein wichtiger regionaler Stabilitätsfaktor in Nordafrika", erklärte Merkels Sprecher über Twitter. Die Vize-Fraktionsvorsitzende der Linken, Sevim Dagdelen, kritisierte, Merkel verwechsele "Stabilität mit Friedhofsruhe". Sie erklärte in Berlin: "Präsident Bouteflika geht auch dank deutscher Rüstungshilfe zunehmend repressiv gegen soziale Protestbewegungen, kritische Journalisten und Aktivisten vor."

Die Kanzlerin besuchte in Algerien auch eine Mädchenschule. Es war Merkels zweite Visite in Algerien seit 2008. Im Februar vergangenen Jahres hatte die algerische Regierung einen geplanten Besuch der Kanzlerin wegen des Gesundheitszustand des 81-jährigen Präsidenten kurzfristig abgesagt. Bouteflika hatte 2013 einen Schlaganfall erlitten. Am Montag war noch ein Treffen mit Bouteflika geplant.