Deutschland und Indien vereinbaren Mobilitätspartnerschaft

Die Außenminister Deutschlands und Indiens haben am Montag ein Migrations- und Mobilitätsabkommen unterzeichnet, das unter anderem den Aufenthalt indischer Fachkräfte in Deutschland erleichtern soll. "Wir wollen, dass hochqualifizierte Fachkräfte und junge Leute aus Indien nach Deutschland kommen", sagte Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit ihrem indischen Kollegen Subrahmanyam Jaishankar in Neu Delhi. Weitere Themen bei dem Treffen waren der gemeinsame Kampf gegen die Klimakrise, Wirtschafts- und Sicherheitsthemen im indo-pazifischen Raum sowie die Folgen des Ukraine-Krieges.