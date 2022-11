Deutschland will Polen mit Patriot-Abwehrsystem unterstützen

Deutschland will Polen nach dem Raketeneinschlag an der Grenze zur Ukraine mit dem Raketenabwehrsystem des Typs Patriot unterstützen. "Polen ist unser Freund, Verbündeter und als Nachbar der Ukraine besonders exponiert", erklärte Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) am Montag in Berlin. Sie sei mit ihrem polnischen Kollegen Mariusz Blaszczak übereingekommen, "Patriot-Flugabwehrsysteme nach Polen zu schicken und bei der Absicherung des polnischen Luftraums mit Eurofightern zu unterstützen".