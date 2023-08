Deutschlands Exporte im ersten Halbjahr um 3,3 Prozent gestiegen

Deutschlands Exporte sind im ersten Halbjahr insgesamt gestiegen: Sie legten im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 3,3 Prozent auf knapp 798 Milliarden Euro zu, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Freitag mitteilte. Wichtigste Exportgüter waren Autos und Autoteile, Maschinen und chemische Erzeugnisse. Die Importe nach Deutschland nahmen in den ersten sechs Monaten dagegen ab - um 4,3 Prozent auf rund 699 Milliarden Euro.