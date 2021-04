DGB unterstützt Corona-Testpflicht in Betrieben

Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) unterstützt eine Corona-Testpflicht in Betrieben nachdrücklich.

Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) unterstützt eine Corona-Testpflicht in Betrieben nachdrücklich. DGB-Chef Reiner Hoffmann sagte den Zeitungen der Funke Mediengruppe (Montagsausgabe), die von Bundesarbeitsminister Hubertus Heil und Vizekanzler Olaf Scholz (beide SPD) "vorgesehene Pflicht für die Arbeitgeber, ihren Beschäftigten regelmäßige Tests anzubieten, muss jetzt kommen". Hoffmann appellierte an CDU und CSU, ihre "Blockade" bei dem Thema aufzugeben.

Eine Selbstverpflichtung der Arbeitgeber reiche nicht aus, mahnte der DGB-Chef. "Es ist schlicht nicht verständlich, weshalb sich Menschen im Privatbereich seit gut einem Jahr bis hin zu ihren Grundrechten einschränken, aber die Regeln für die Arbeitgeber nach wie vor butterweich sind." Dass sich die Arbeitgeber gegen verpflichtende Auflagen wehrten, sei nicht vertrauensbildend, kritisierte Hoffmann.

Auch der SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach kritisierte die Ablehnung einer solchen Testpflicht in den Reihen der CDU. "Ich halte den Widerstand von Wirtschaftsminister Peter Altmaier gegen Pflichttests in der Arbeitswelt für sehr bedenklich", sagte er. "Ein Angebot von einem Test in der Woche in den Betrieben wird nicht ausreichen, um auch nur im Ansatz die Infektionsketten in den Betrieben zu unterbrechen und den R-Wert dort zu senken", mahnte Lauterbach.

Der Leipziger Oberbürgermeister und Städtetagspräsident Burkhard Jung sowie SPD-Chef Norbert Walter-Borjans stellten sich ebenfalls hinter eine verschärfte Test-Strategie. "Es ist richtig, sowohl die freie Wirtschaft wie auch den öffentlichen Dienst zu verpflichten, ihre Mitarbeiter zu testen und sie damit in besonderer Weise zu schützen", forderte Jung in der "Rheinischen Post" (Montagsausgabe). Vorhandene Tests müssten vorrangig an Schulen, den öffentlichen Dienst oder die produzierenden Betriebe gehen. Walter-Borjans hob demnach hervor: "Wenn der Staat die Tests schneller in ausreichender Weise bestellt hätte, wären auch schnell Kapazitäten aufgebaut und ein entsprechendes Angebot sichergestellt worden."

Arbeitsminister Heil will in der kommenden Woche eine Corona-Testpflicht in allen Unternehmen durchsetzen. Er strebt einen Kabinettsbeschluss am Dienstag an.

Die Pläne des Bundesarbeitsministeriums sehen einem Bericht der "Bild am Sonntag" zufolge vor, dass alle Mitarbeiter, die nicht im Homeoffice sind, das Recht auf einen Corona-Test pro Woche bekommen. Wer viel Kundenkontakt hat oder mit Lebensmitteln arbeitet, soll Anspruch auf zwei Tests pro Woche haben. Eine Bescheinigungspflicht soll es nicht geben. Für Tests mit Zertifikat sollen Kooperationen zwischen den Betrieben und Apotheken, die Schnelltests anbieten, möglich sein.