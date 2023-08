DHL und Klimaaktivisten erzielen Vergleich wegen Blockade am Flughafen Leipzig

Zwei Jahre nach einer Blockade am Flughafen Leipzig/Halle haben der Logistikkonzern DHL und die Klimaaktivisten einen außergerichtlichen Vergleich erzielt. Nach Angaben von DHL und der Aktivistengruppe "Repression nicht Zustellbar" vom Freitag stimmte eine der Klimaaktivistinnen, die sich in einem Zivilverfahren am Landgericht Halle verantworten musste, dem Vergleich zu. Das Angebot gilt auch für 53 weitere Blockierer.