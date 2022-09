Dokumentarfilm über US-Opioidkrise gewinnt Goldenen Löwen

Der Film "All the Beauty and the Bloodshed" über die Opioidkrise in den USA ist beim Filmfestival von Venedig mit dem Goldenen Löwen als Bester Film ausgezeichnet worden. Die Jury verkündete ihre Entscheidung am Samstagabend. Als Bester Regisseur wurde der Italiener Luca Guadagnino für den Kannibalen-Roadtrip "Bones and All" geehrt. Colin Farell erhielt für seine Rolle in "The Banshees of Inisherin" den Preis als Bester Schauspieler, Cate Blanchett für ihre Rolle in "Tár" den Preis als Beste Schauspielerin.