Drei Schwerverletzte nach Auseinandersetzung mit Schusswaffen in Mönchengladbach

Bei einer Auseinandersetzung mit Schusswaffen sind in Mönchengladbach drei Menschen schwer verletzt worden. Fünf Tatverdächtige wurden vorläufig festgenommen, wie Polizei und Staatsanwaltschaft in der nordrhein-westfälischen Stadt am Mittwoch mitteilten. Zunächst hatten die Behörden von lediglich drei Festgenommenen berichtet. Die Hintergründe der Tat dürften demnach im Rockermilieu liegen.