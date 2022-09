Drei Tote bei Feuer in Altenheim nahe Oldenburg

Bei einem Feuer in einem Altenheim in der Nähe von Oldenburg in Niedersachsen sind am Sonntagabend drei Menschen ums Leben gekommen. Zehn weitere Menschen seien verletzt worden, einige von ihnen schwer, teilte die Polizei in der Nacht zum Montag mit. Das Unglück ereignete sich in Wardenburg südlich von Oldenburg. Die Ermittlungen zur Brandursache dauerten an.