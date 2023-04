Drei Tote bei Zusammenstoß zwischen Pkw und Regionalzug nahe Hannover

Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Regionalzug sind am Sonntagmorgen bei Hannover drei Menschen ums Leben gekommen. Der 22-jährige Fahrer umfuhr in Neustadt am Rübenberge bei rotem Signal eine geschlossene Halbschranke, woraufhin sein Wagen seitlich von der aus Richtung Hannover heranfahrenden Regionalbahn erfasst wurde, wie die Polizei in Hannover mitteilte.