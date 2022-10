Drei US-Forscher zu Finanzkrisen erhalten Wirtschaftsnobelpreis

Zum Abschluss der Nobelpreisverleihungen hat die Königliche Akademie der Wissenschaften in Stockholm den ehemaligen Chef der US-Zentralbank, Ben Bernanke, sowie die US-Ökonomen Douglas Diamond und Philip Dybvig mit der Auszeichnung für Wirtschaftswissenschaften geehrt. "Ihre Analysen waren von großer praktischer Bedeutung bei der Regulierung der Finanzmärkte und der Bewältigung von Finanzkrisen", erklärte das Gremium am Montag zur Begründung. Sie hätten "unser Verständnis der Rolle der Banken in der Wirtschaft (...) erheblich verbessert".

Bernanke war zwischen 2006 und 2014 Chef der US-Notenbank. In seine Amtszeit fiel die Finanzkrise nach der Pleite der US-Bank Lehman Brothers im Jahr 2008. Als Forscher habe er sich intensiv mit der "schlimmsten Wirtschaftskrise der jüngeren Geschichte", der Finanzkrise der 1930er Jahre, beschäftigt.

Diamond, Professor an der University of Chicago, und Dybvig, Professor an der Washington University in St. Louis, wurden für ihre Entwicklung theoretischer Modelle zur Rolle der Banken in der Gesellschaft geehrt. Sie hätten dargelegt, wie "Banken eine optimale Lösung bieten", um Ersparnisse in Investitionen umzuwandeln, erklärte die Akademie. Zugleich hätten sie aufgezeigt, wie Banken dadurch anfällig für Gerüchte über ihren bevorstehenden Zusammenbruch würden.

"Kurz gesagt, die Theorie besagt, dass Banken sehr nützlich sein können, aber nur dann stabil sind, wenn sie richtig reguliert werden", sagte der Vorsitzende des Komitees, Tore Ellingsen. Die Erkenntnisse der diesjährigen Preisträger "haben unsere Fähigkeit verbessert, sowohl schwere Krisen als auch teure Rettungsaktionen zu vermeiden".

Der Wirtschaftsnobelpreis geht im Gegensatz zu den anderen Preisen nicht direkt auf das Testament des Preisstifters Alfred Nobel zurück. Er wurde 1968 von der Schwedischen Reichsbank in Gedenken an Alfred Nobel ins Leben gerufen und wird seit 1969 verliehen. Die Auszeichnung ist mit 10 Millionen Schwedischen Kronen (knapp 913.000 Euro) dotiert und wurde von allen Nobelpreisen bislang am seltensten an Frauen vergeben: nur zwei Mal, in den Jahren 2009 und 2019.

Im vergangenen Jahr waren der Kanadier David Card, der US-israelische Forscher Joshua Angrist sowie der US-Niederländer Guido Imbens mit dem Preis geehrt worden. Die drei Ökonomen wurden für ihre Arbeiten im Bereich der experimentellen Ökonomie ausgezeichnet.

Mit dem Wirtschaftsnobelpreis geht die Bekanntgabe der diesjährigen Auszeichnungen zu Ende. Die Zeremonie für die Verleihung der Preise ist für den 10. Dezember, dem Todestag von Alfred Nobel im Jahr 1896, angesetzt. Der schwedische König König Carl XVI. Gustaf übergibt die Auszeichnungen in Stockholm.