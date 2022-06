Drei weitere Festnahmen in Polen nach Millionendiebstahl in Hauptzollamt Emmerich

Drei weitere Festnahmen in Polen nach Millionendiebstahl in Hauptzollamt Emmerich

Im Zusammenhang mit einem spektakulären Millionendiebstahl im Hauptzollamt in Emmerich vor über anderthalb Jahren sind in Polen drei weitere Tatverdächtige festgenommen worden.

Im Zusammenhang mit einem spektakulären Millionendiebstahl im Hauptzollamt in Emmerich vor über anderthalb Jahren sind in Polen drei weitere Tatverdächtige festgenommen worden. Sie werden unter anderem der Beteiligung an einer kriminellen Organisation verdächtigt, wobei einer von ihnen die Bande angeführt haben soll, wie die Polizei in Warschau am Mittwoch mitteilte. Die drei Männer wurden demnach bereits in der vergangenen Woche festgenommen.

Die polnischen Strafverfolgungsbehörden arbeiteten eng mit der Staatsanwaltschaft und Polizei in Krefeld zusammen, hieß es. Wegen des millionenschweren Diebstahls waren zuletzt bereits vier Tatverdächtige in Polen festgenommen worden. Nach Angaben der polnischen Behörden drohen ihnen bis zu 15 Jahren Haft.

Die Täter waren am 1. November 2020 mit Hilfe eines Kernbohrers in den Tresorraum des Hauptzollamts in Emmerich eingebrochen. Bei dem laut Polizei professionell geplanten Einbruch wurden sechseinhalb Millionen Euro erbeutet.

Die Zollverwaltung lobte für Hinweise zur Tat oder den Tätern eine Belohnung von hunderttausend Euro aus. Auch in der ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY ... ungelöst" wurde der Fall ausgestrahlt. Dennoch fehlte lange Zeit eine heiße Spur.