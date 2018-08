Dresdens Polizeipräsident entschuldigt sich nach Vorfall in Dresden beim ZDF

Gut eine Woche nach dem umstrittenen Polizeieinsatz gegen ein ZDF-Reporterteam hat sich die Dresdner Polizei für ihr Vorgehen entschuldigt. Polizeipräsident Horst Kretzschmar erklärte nach einem Gespräch mit ZDF-Vertretern am Freitag, ihm sei "unverständlich", warum die Journalisten "so lange" festgehalten worden seien und "45 Minuten lang nicht ihrer Arbeit nachgehen konnten". Er bedauere dies "außerordentlich" und habe zugesichert, dass die Polizei den Vorgang "aufarbeiten" werde.

Das ZDF begrüßte, "dass sich der Polizeipräsident in dem offenen Gespräch für die Art und Weise der polizeilichen Maßnahme entschuldigt hat". Die Polizei habe zugesichert, den Vorfall gründlich nachzuarbeiten und ihre bisherige Darstellung entsprechend zu korrigieren.

Der Vorfall hatte sich während eines Besuchs von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) am Donnerstag vergangener Woche in Dresden ereignet. Anhänger der AfD und der fremdenfeindlichen Pegida-Bewegung hatten in der sächsischen Landeshauptstadt gegen Merkel demonstriert.

Ein Mitarbeiter des sächsischen Landeskriminalamts (LKA), der privat zu der Kundgebung in Dresden unterwegs war, hatte ein ZDF-Kamerateam verbal attackiert und sich bei der Polizei über die Reporter beschwert. Danach wurde das Kamerateam etwa eine Dreiviertelstunde lang von der Polizei festgehalten.

Das ZDF hat nach eigenen Angaben in dem Gespräch mit Kretzschmar darauf hingewiesen, dass die bisherige Darstellung der Polizei zu den Abläufen nicht mit den Erkenntnissen aus dem Filmmaterial der Reporter übereinstimme. Für das ZDF waren die Leiterin des Magazins "Frontal 21", Ilka Brecht, der stellvertretende Justitiar Christoph Bach und der Reporter Arndt Ginzel der Einladung des Polizeipräsidenten gefolgt.

Kretzschmar betonte in seiner Erklärung nach dem Gespräch, "dass wir als Polizei eine Verantwortung dafür haben, dass die Pressefreiheit in unserem Land gesichert ist". Die Polizei müsse sicherstellen, "dass die Meinungs- und Demonstrationsfreiheit gewährleistet und die freie Berichterstattung durch Medien über Demonstrationen und Versammlungen aller Art garantiert bleibt".

Davon zu trennen sei allerdings die Frage, ob der Polizeieinsatz am Rande der Pegida-Demonstration "als gelungen anzusehen ist", erklärte Kretzschmar. Gerade bei Demonstrationen hätten Polizeibeamte "besonders schwierige Situationen zu meistern". Nach dem Gespräch mit dem ZDF kündigte er aber an, nochmals mit den an dem Einsatz beteiligten Beamten zu sprechen, "um das Bild abzurunden". "Unser Ziel ist ausdrücklich, aus dem Vorgang für die Zukunft zu lernen", erklärte der Polizeipräsident.