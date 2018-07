Dringlichkeitssitzung des UN-Sicherheitsrats zur Lage im Südwesten Syriens

Der UN-Sicherheitsrat kommt am Donnerstag zu einer Dringlichkeitssitzung zur Lage im Südwesten Syriens zusammen. Die Bemühungen um eine Deeskalation der Lage müssten intensiviert werden, forderte die schwedische UN-Vertretung, welche die Sitzung gemeinsam mit Kuwait gefordert hatte. Die zunehmende Gewalt in der Region zeige "das erneute Scheitern der Konfliktparteien, Zivilisten und zivile Infrastruktur zu schützen. Die Sitzung am Donnerstagmorgen (Ortszeit in New York) findet hinter verschlossenen Türen statt.

Die syrische Armee geht seit dem 19. Juni mit Unterstützung russischer Kampfflugzeuge in einer großen Offensive gegen Rebellen im Süden des Landes vor. Nach UN-Angaben wurden seither zwischen 270.000 und 330.000 Menschen in die Flucht getrieben.

Die betroffene Region grenzt an Jordanien und Israel. Beide Länder kündigten an, ihre Grenzen blieben geschlossen. Jordanien, das nach UN-Angaben bereits rund 650.000 syrische Bürgerkriegsflüchtlinge aufgenommen hat, gab an, keine weiteren Flüchtlinge aufnehmen zu können.