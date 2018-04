Dritte Tarifrunde für Bund und Kommunen endet

Nach einer nächtlichen Tarifrunde von Bund, Kommunen und Gewerkschaften wollen die Tarifparteien am Dienstag das Ergebnis der Verhandlungen bekanntgeben. Ein Abschluss in der dritten Tarifrunde in Potsdam gilt als unsicher. Am Montag waren die Tarifgespräche zunächst ins Stocken geraten.

Verdi und der dbb Beamtenbund fordern sechs Prozent, monatlich jedoch mindestens 200 Euro mehr. Bund und der Kommunen wollen jedoch einen Lohnzuschlag vor allem für hochqualifizierte Berufe, um mehr Bewerber als bisher für unbesetzte Stellen zu Gewinnen.