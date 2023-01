Druck auf Scholz wegen Panzerlieferungen wächst vor Ukraine-Treffen in Ramstein

Kurz vor einem entscheidenden Treffen über die Ausweitung der Militärhilfe an die Ukraine wächst der Druck auf Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), seine Blockade einer Lieferung von Leopard-Kampfpanzern an Kiew aufzugeben. "Es gibt Zeiten, in denen man nicht zögern und vergleichen sollte", sagte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj am Donnerstag per Videoansprache in Davos. Der neue Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) äußerte sich zu der Panzer-Debatte zunächst nicht.

Selenskyj bezog sich auf Berichte, dass Scholz die Lieferung von Kampfpanzern an die Bedingung knüpft, dass die USA dies auch tun. Er halte es nicht für die richtige Strategie, "wenn jemand sagt: 'Ich werde Panzer geben, wenn jemand anderes auch Panzer gibt'", sagte er.

Auch das ukrainische Verteidigungs- und Außenministerium forderten Deutschland in einer gemeinsamen Erklärung auf, Leopard-Panzer an die Ukraine zu liefern. Außenminister Dmytro Kuleba und Verteidigungsminister Oleksij Resnikow baten "alle Partnerländer", ihren Beitrag zur Stärkung der ukrainischen Verteidigungsfähigkeiten "deutlich zu verstärken".

Der US-Kongressabgeordnete Gregory Meeks sagte der Nachrichtenagentur AFP am Donnerstag, der Bundeskanzler habe ihm am Rande des Weltwirtschaftsforums in Davos gesagt, dass Deutschland schwere Kampfpanzer an die Ukraine liefern werde, wenn die USA ihrerseits Abrams-Kampfpanzer senden würden. Zuvor hatten unter anderem die "Süddeutsche" und "Bild" über entsprechende Äußerungen des Bundeskanzlers berichtet.

Ein ranghoher Pentagon-Vertreter sagte dazu in Washington, dass die USA derzeit eine Abrams-Lieferung ablehnen. Der Panzer sei ein "sehr kompliziertes" Rüstungsgut. Er verbrauche mit seinem Turbinenantrieb sehr viel Treibstoff und sei auch "in der Wartung nicht das einfachste System".

Der neue Bundesverteidigungsminister Pistorius äußerte sich bei einem Treffen mit seinem US-Kollegen Lloyd Austin am Donnerstag nicht zur Lieferung von Leopard-Kampfpanzern. Er versicherte aber, Deutschland und die USA würden angesichts des russischen Angriffskrieges "Schulter an Schulter" vorgehen. Über die Lage in der Ukraine sprach Pistorius auch in einem Telefonat mit seinem französischen Kollegen Sébastien Lecornu.

Pistorius wurde am Morgen von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier als Verteidigungsminister ernannt und dann im Bundestag vereidigt. Bei der Amtsübernahme im Verteidigungsministerium sicherte er zu, auch künftig werde Deutschland "mit unseren Partnern gemeinsam die Ukraine im Kampf für die Freiheit und die territoriale Unabhängigkeit und Souveränität unterstützen", legte sich aber auf Details nicht fest.

Am Freitag berät die sogenannte Ukraine-Kontaktgruppe auf der US-Militärbasis Ramstein in Rheinland-Pfalz über eine Aufstockung der Militärhilfen für die Ukraine. Scholz hat sich bisher gegen die Lieferung von Leopard-Panzern an die Ukraine gesträubt.

Inzwischen wollen allerdings Polen und weitere EU- und Nato-Staaten eigene Leopard-Panzer an die Ukraine liefern. Sie sind dafür aber rechtlich von einer Genehmigung des Herstellerlandes Deutschland abhängig.

Im Bundestag drang die CDU/CSU auf zügige Lieferungen von Leopard-Panzern aus Deutschland sowie Genehmigungen für andere Staaten, die in Deutschland hergestellte Panzer liefern wollen. Ebenfalls für solche Lieferungen plädierten Rednerinnen von Grünen und FDP. Am Mittwoch hatte auch das EU-Parlament eine Resolution beschlossen, die zur Lieferung von Leopard-Kampfpanzern an die Ukraine aufruft.

Für die SPD deutete Bundesschatzmeister Dietmar Nietan ein Einlenken an. "Wir sind uns einig, dass die Ukraine den russischen Aggressor aus den besetzten Gebieten zurückdrängen muss", sagte Nietan im Bundestag. "Dafür wird sie auch weitere Kampfpanzer brauchen." Es werde hierzu in Ramstein "substanzielle Beschlüsse" geben.

Vorsichtiger äußerte sich SPD-Chef Lars Klingbeil. Es sei klar, dass Deutschland jeden Tag mit seinen Partnern prüfen müsse, wie Kiew weiter unterstützt werden könne, sagte er dem "Münchner Merkur". Doch das sei "immer auch ein Abwägungsprozess, über den man ein paar Tage nachdenken sollte".