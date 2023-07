Düsseldorferin Bettina Dorfmann besitzt die meisten Barbies der Welt

Was zunächst klein in Düsseldorf begann, endete groß im Guinness-Buch der Rekorde: Mit rund 18.000 Barbies gilt Bettina Dorfmann als größte Sammlerin der bekannten Modepuppe. Der Start des US-Barbie-Films verlieh dem Wirbel um die blonde Ikone aber noch einmal neuen Schwung. "Der Film ist wirklich toll, wirklich toll gespielt", sagte die 62-Jährige der Nachrichtenagentur AFP in ihrem Barbie-Museum und ihrer Barbie-Puppenklinik in Düsseldorf.