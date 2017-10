Durchsuchungen bei VW und Daimler wegen Kartellvorwürfen

Ermittler der EU-Kommission haben weitere Autobauer in Deutschland wegen möglicher Kartellverstößte durchsucht. Der Volkswagen-Konzern in Wolfsbug und Daimler in Stuttgart bestätigten am Montag, dass es bei ihnen "angekündigte Nachprüfungen" gab. Vergangene Woche hatte es Durchsuchungen bei BMW gegeben.

Die Kartellvorwürfe waren im Juli durch einen "Spiegel"-Bericht bekannt geworden. Demnach sollen sich Volkswagen mit seinen Töchtern Audi und Porsche sowie Daimler und BMW seit den 90er Jahren in geheimen Arbeitsgruppen über ihre Fahrzeuge abgesprochen haben.

Volkswagen erklärte am Montag, die laufenden kartellrechtlichen Untersuchungen der EU-Kommission richteten sich auch gegen Volkswagen. Die Kommission habe Unterlagen in den Geschäftsräumen von Volkswagen in Wolfsburg und bei der Konzerntochter Audi in Ingolstadt gesichtet. VW und die betreffenden Konzernmarken kooperierten "seit längerem vollumfänglich" mit der Kommission.

Daimler teilte mit: "Wir haben eine Nachprüfung, die uns angekündigt wurde." Daimler kooperiere vollumfänglich mit den Behörden. Der Autobauer bekräftigte, er habe einen Kronzeugenantrag gestellt.

Die Kommission in Brüssel erklärte, die EU-Beamten seien von Vertretern der deutschen Wettbewerbsbehörden begleitet worden. Die Namen der betroffenen Unternehmen nannte die Kommission wie üblich nicht.

Die Durchsuchungen sind demnach auch noch kein Hinweis darauf, dass die Firmen tatsächlich eines Kartellvergehens schuldig machten. Auch Volkswagen und Daimler betonten, es sei offen, ob die Kommission ein formelles Verfahren einleiten werde.