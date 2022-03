Ehren-Oscars an Samuel L. Jackson, Liv Ullmann und Elaine May verliehen

Zwei Tage vor der 94. Oscar-Verleihung sind der US-Schauspieler Samuel L. Jackson und weitere Filmschaffende mit einem Ehren-Oscar für ihr Lebenswerk ausgezeichnet worden. Der 73-jährige Afroamerikaner erhielt die Auszeichnung am Freitagabend (Ortszeit) in Hollywood ebenso wie die norwegische Film-Diva Liv Ullmann und die US-Filmemacherin Elaine May.

Obwohl Jackson immer wieder in erfolgreichen Filmen von Quentin Tarantino, aber auch in Marvel- und "Star Wars"-Kassenschlagern mitspielte, wurde er bislang erst einmal für einen Oscar nominiert: 1995 als bester Nebendarsteller für seine Rolle in Tarantinos Kult-Film "Pulp Fiction".

"152 Filmtitel, 27 Milliarden Dollar Einnahmen, mehr als jeder andere Schauspieler in der Geschichte", sagte der US-Schauspieler Denzel Washington in seiner Laudatio für Jackson, der bei der Gala neben Tarantino saß. Auf der Bühne ließ Jackson seine Karriere Revue passieren und nannte Filme wie Steven Spielbergs "Jurassic Park" oder "Stirb langsam: Jetzt erst recht".

Ullmann wurde ebenfalls für ihre jahrzehntelange Karriere geehrt. Die 83-Jährige hatte häufig mit dem schwedischen Regisseur Ingmar Bergman zusammengearbeitet und mit ihm Klassiker wie "Persona" und "Szenen einer Ehe" gedreht. In den 70er Jahren wurde sie zwei Mal für den Oscar als beste Hauptdarstellerin nominiert: für ihre Rollen in "Emigranten" und Bergmans Psychodrama "Von Angesicht zu Angesicht".

"Denen, die behaupten, sie wäre ohne Ingmar Bergman niemals als eine der großartigsten Schauspielerinnen bezeichnet worden, würde ich antworten, dass Bergman ohne Liv Ullmann wahrscheinlich niemals als einer unserer größten Filmemacher bezeichnet worden wäre", sagte der US-Schauspieler John Lithgow in seiner Laudatio.

Ein weiterer Ehren-Oscar ging an Elaine May, eine Vorreiterin für Frauen in den Bereichen Komödie und Regie. Die Laudatio für die 89-Jährige hielt US-Schauspieler Bill Murray. May blickt auf zwei Oscar-Nominierungen in der Kategorie bestes adaptiertes Drehbuch für "Der Himmel soll warten" und "Mit aller Macht" zurück.

Außerdem wurde der aus den "Lethal Weapon"-Filmen bekannte Schauspieler Danny Glover für sein gesellschaftliches Engagement mit dem Jean Hersholt Humanitarian Award der Oscar-Akademie geehrt. Der 75-Jährige hat sich im Laufe seiner Karriere für Belange wie die US-Bürgerrechtsbewegung stark gemacht.