Ein Toter und vier Verletzte bei Messerangriff nahe Mailand

Bei einem Messerangriff in einem Einkaufszentrum nahe Mailand sind laut örtlichen Behörden und Medienberichten ein Mensch getötet und vier weitere verletzt worden. Unter den Verletzten sei auch der spanische Fußball-Profi Pablo Marí, berichteten Medien am Donnerstag. Ein 46-jähriger Italiener, der offenbar unter psychischen Problemen leidet, wurde laut der italienischen Nachrichtenagentur Ansa unmittelbar nach der Attacke in Assago festgenommen.