Einsatzkräfte kämpfen weiter gegen Waldbrand bei Jüterbog in Brandenburg

Mehr als eine Woche nach Ausbruch kämpfen Feuerwehrleute bei Jüterbog in Brandenburg weiterhin gegen einen Waldbrand an. "In der Fläche brennt es noch", sagte die Leiterin des Jüterboger Ordnungsamts, Christiane Lindner-Klopsch, am Freitag der Nachrichtenagentur AFP. Zwar hätten der Einsatz eines Löschflugzeugs und eines Hubschraubers am Vortag etwas "Ruhe gebracht", sie sei deshalb "vorsichtig optimistisch".