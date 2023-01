Einsatzkräfte räumen Barrikaden wegen Bauarbeiten in Lützerath

Einsatzkräfte der Polizei sind in dem von Klimaaktivisten besetzten Ort Lützerath im rheinischen Braunkohlerevier gegen Straßenbarrikaden vorgegangen. Bauarbeiten des Essener Energiekonzerns RWE hätten die Entfernung einzelner Barrikaden erfordert, teilte die Aachener Polizei am Donnerstag mit. Insgesamt sei die Lage vor Ort friedlich, sagte eine Polizeisprecherin.

Klimaaktivisten meldeten über soziale Medien am Donnerstag, ein Bulldozer habe begonnen, eine aus Schrott bestehende Barrikade zu räumen. Die Aktivisten verteidigten die Barrikade demnach mit einer Menschenkette.

In Lützerath hatte die Polizei Anfang der Woche mit Vorbereitungen für eine Räumung begonnen. Das Dorf soll der Erweiterung des großen Braunkohletagebaus Garzweiler weichen, was den Ort zu einem Symbol von Klimaschützern in ihrem Kampf gegen die Kohleverstromung macht. Aktivisten wollen mit Protesten eine Abbaggerung des Dorfs verhindern. Die Behörden kündigten eine Räumung ab Mitte Januar an.