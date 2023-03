Einsatzkräfte retten wegen Schneechaos festsitzende Menschen auf Mallorca

Nach dem intensiven Schneefall auf der spanischen Ferieninsel Mallorca haben die Behörden Rettungseinsätze für dutzende festsitzende Menschen gestartet. Die Regionalregierung der Baleareninsel teilte am Mittwoch mit, Sicherheitskräfte seien dabei, mit Hilfe von Hubschraubern in einer Bergregion festsitzende Menschen zu retten. Die Betroffenen seien bei "guter Gesundheit".

Die spanische Armee teilte mit, 90 Soldaten seien mit Schneepflügen im Einsatz, um Straßen vom Schnee zu befreien. Nach Angaben der örtlichen Behörden gelang es Einsatzkräften, die Straße zum Kloster Santuari de Lluc zu räumen, wo zeitweise hundert Menschen festsaßen. 20 von ihnen wurden am Dienstagabend evakuiert.

Das in der Gebirgskette Serra de Tramuntana im Nordwesten Mallorcas gelegene Kloster ist ein beliebter Ausgangspunkt für Wanderungen. Die Behörden warnten am Mittwoch davor, zu Ausflügen dorthin aufzubrechen, um die schneebedeckten Berge zu besichtigen.

Der Sturm "Juliette" hatte Spanien zu Wochenbeginn in den tiefsten Winter zurückversetzt. Die für ihr mildes Klima bekannten und bei europäischen Touristen beliebten balearischen Inseln sind von dem Wintereinbruch besonders betroffen. In Teilen der Serra de Tramuntana auf Mallorca wuchs die Schneeschicht nach Angaben der Wetterbehörde auf mehr als einen Meter an.