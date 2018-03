Empörung im Europaparlament über Selmayrs Berufung auf EU-Spitzenposten

Im Europaparlament ist die umstrittene Ernennung des Deutschen Martin Selmayr zum neuen Generalsekretär der EU-Kommission fraktionsübergreifend auf ungewöhnlich scharfe Kritik gestoßen. Zahlreiche Abgeordnete warfen dem Kommissionspräsidenten Jean-Claude Juncker vor, seinen bisherigen Kabinettschef und Vertrauten im Hau-Ruck-Verfahren auf den einflussreichen Posten gehievt zu haben.

"Es riecht nach Vetternwirtschaft" erklärte der deutsche Grüne Sven Giegold. Die EU-Institutionen müssten die Konsequenzen ziehen und die Stellen aller Beamten künftig öffentlich ausschreiben. Der Vorgang erinnere an die "Geheimbürokratie des 19. Jahrhunderts", meinte der CDU-Abgeordnete Werner Langen. Es handele sich um eine "unangemessene Machtübernahme in der EU". Im Übrigen habe er Zweifel sowohl an der Korrektheit des Verfahrens als auch an der Eignung des 47 Jahre alten Selmayr zur Leitung der Brüsseler Behörde mit rund 32.000 Bediensteten.

Der Personalausschuss der EU-Kommission sei nicht informiert worden, kritisierte die französische Sozialistin Pervenche Beres. Auch habe die einzige Gegenkandidatin ihre Bewerbung gleich wieder zurückgezogen - sie sei nicht einmal angehört worden.

Mehrere Abgeordnete forderten die Kommission auf, die Ernennung Selmayrs rückgängig zu machen. "Die Kommission muss sich entscheiden - was ist wichtiger: die Karriere von Martin Selmayr oder ihre eigene Glaubwürdigkeit", sagte die niederländische Liberale Sophia in't Veld. Andere warfen Juncker vor, sich vor der Debatte im Parlament gedrückt zu haben.

Die Vorsitzende des Haushaltskontrollausschusses, Ingeborg Grässle ( CDU) kündigte an, das Gremium werde den Vorgang in der kommenden Woche überprüfen und dazu Stellung nehmen. Diese "Expressbeförderung" habe das Klima vergiftet. Die Kommission müsse bis Ende des Jahres Vorschläge für Verbesserungen des Ernennungssystems vorlegen.

Der für Personalfragen zuständige EU-Kommissar Günther Oettinger hatte zu Beginn der Debatte die Ernennung Selmayrs nachdrücklich verteidigt - und damit die Stimmung zusätzlich angeheizt. Das Verfahren sei "im Einklang" mit den Regeln und dem Statut für EU-Beamte gewesen, sagte Oettinger. Selmayr habe sich beworben und sich einem Auswahlverfahren gestellt. Die Entscheidung für ihn sei von allen EU-Kommissaren gebilligt worden. Der Jurist wurde auf Vorschlag Junckers zum Nachfolger des bisherigen Generalsekretärs Alexander Italianer ernannt, der am 1. März in den Ruhestand ging.