Energie und Nahrungsmittel treiben Inflation im September auf 10,0 Prozent

Angetrieben durch die Preise für Energie und Nahrungsmittel ist die Inflation im September auf 10,0 Prozent geschnellt und hat damit einen neuen Höchststand erreicht. Das Statistische Bundesamt in Wiesbaden bestätigte damit am Donnerstag erste Schätzungen von Ende September. Experten gehen davon aus, dass die Inflation in den kommenden Monaten zunächst noch weiter steigt.