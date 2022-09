Enkel der Queen versammeln sich zur Totenwache in Westminster Hall

Im Rahmen der Trauerfeierlichkeiten für Elizabeth II. kommen ihre Enkel am Samstag am Sarg der Queen zu einer Totenwache zusammen. Wie aus dem Palast verlautete, versammeln sich dazu acht der Enkel der Monarchin, darunter Thronfolger Prinz William und sein Bruder Prinz Harry, in der Westminster Hall in London. Dort ist der Sarg der Queen seit Mittwoch aufgebahrt.

Die Trauerfeier für die Queen, die am Donnerstag vergangener Woche im Alter von 96 Jahren gestorben war, findet am Montag in der Westminster Abbey statt. Beigesetzt wird Elizabeth II. auf Schloss Windsor. Prinz William hatte in den vergangenen Jahren bereits zunehmend Pflichten im britischen Königshaus übernommen, sein Bruder Harry und dessen Frau Meghan hatten sich hingegen 2020 aus der ersten Reihe der Königsfamilie verabschiedet und leben in Kalifornien.