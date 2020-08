Entwickler von "Fortnite" verklagen Apple

Zuschauer beim "Fortnite"-Weltpokalfinale 2019 in New York

Die US-Entwicklerfirma des populären Videospiels "Fortnite" hat den Internetkonzern Apple wegen dessen Regeln für Apps verklagt.

Die US-Entwicklerfirma des populären Videospiels "Fortnite" hat den Internetkonzern Apple wegen dessen Regeln für Apps verklagt. Epic Games wirft Apple in der am Donnerstag bei einem Bundesgericht in Kalifornien eingereichten Klage vor, gegen das Wettbewerbsrecht zu verstoßen. Die Firma fordert die Annullierung der Apple-Regeln, wonach App-Entwickler 30 Prozent der Einnahmen, die sie über den App-Store von Apple erzielen, an den Konzern zahlen müssen.

Die Klage wurde am selben Tag eingereicht, an dem Apple die App von "Fortnite" aus seinem Store entfernte. Der Konzern reagierte mit der Maßnahme darauf, dass Epic Games in der App ein eigenes Bezahlsystem installiert hatte, um die Nutzer die Bezahlung über den Apple Store umgehen zu lassen.

Epic Games habe mit diesem "unglücklichen Schritt" gegen die im Apple Store geltenden Richtlinien verstoßen, erklärte der Konzern. Diese Regularien dienten dem Zweck, den Store "sicher für unser Nutzer zu halten".

Apple ist in den vergangenen Monaten wegen der Regeln in seinem Store verstärkt unter Druck geraten. Auf den Mobilgeräten des Konzerns lassen sich Apps nur über diesen Store herunterladen. Apple versuche, "die Märkte zu kontrollieren, den Wettbewerb zu blockieren und Innovation abzuwürgen", heißt es in der Klage von Epic Games.

Nutzer, die "Fortnite" bereits auf ihrem iPhone oder anderen Apple-Geräten heruntergeladen haben, können das Spiel dort weiterhin spielen. Allerdings erhalten sie keine Aktualisierungen der App mehr.

"Fortnite" war im Juli 2017 herausgekommen und hat mittlerweile nach Angaben von Epic Games 350 Millionen angemeldete Nutzer. In dem Spiel müssen die Nutzer in einer virtuellen Welt überleben, indem sie nach Waffen und Ressourcen suchen und Rivalen ausschalten.