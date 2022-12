Entwurf für UN-Abkommen fordert jährlich 20 Milliarden Dollar für Biodiversität

Bei der Weltnaturkonferenz in Kanada ist ein Entwurf für ein neues Artenschutzabkommen erarbeitet worden. Nach dem Kompromissvorschlag sollen die reichen Länder ihre finanzielle Unterstützung für die Entwicklungsländer für die Biodiversität bis 2025 auf mindestens 20 Milliarden Dollar pro Jahr erhöhen. Bundesumweltministerin Steffi Lemke (Grüne) lobte den am Sonntag vom chinesischen Konferenzvorsitz in Montréal präsentierten Entwurf als "mutig".