Epstein-Vertraute Maxwell in Sexhandel-Prozess schuldig gesprochen

Die langjährige Vertraute des verstorbenen US-Sexualstraftäters Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell, ist wegen Sexhandels mit Minderjährigen verurteilt worden. Die Geschworenen des zuständigen Bundesgerichts in New York befanden die 60-Jährige am Mittwoch in fünf der sechs Anklagepunkte für schuldig. Maxwell droht nun eine jahrzehntelange Gefängnisstrafe. Das Strafmaß wird zu einem späteren Zeitpunkt festgelegt.

Die Anklage hatte Maxwell vorgeworfen, über Jahre systematisch Minderjährige für Epstein rekrutiert zu haben, die von dem bestens vernetzten Finanzinvestor dann sexuell missbraucht wurden. Die Vorwürfe drehten sich um vier heute erwachsene Frauen und umfassten einen Zeitraum zwischen 1994 und 2004.

Maxwell hatte alle Vorwürfe zurückgewiesen und auf nicht schuldig plädiert. Sie war im Juni 2020 im Bundesstaat New Hampshire festgenommen worden und sitzt seitdem in Untersuchungshaft.

Der bereits 2008 wegen Sexualverbrechen verurteilte Epstein war im August 2019 nach einer erneuten Festnahme tot in seiner New Yorker Gefängniszelle gefunden worden. Nach Angaben der Behörden nahm der 66-Jährige sich das Leben.

Der schwerreiche Investor, der mit bekannten Größen aus Politik und Gesellschaft wie den früheren Präsidenten Bill Clinton und Donald Trump und Microsoft-Gründer Bill Gates verkehrte, soll jahrelang minderjährige Mädchen und junge Frauen sexuell missbraucht und zur Prostitution angestiftet haben. In den Missbrauchsskandal ist auch der britische Prinz Andrew verstrickt, ein langjähriger Freund von Maxwell.