Erdbeben der Stärke 6,9 erschüttert Hawaii

Ein neues starkes Erdbeben hat Hawaii erschüttert und zu weiteren Eruptionen des Vulkans Kilauea geführt. Die Erdstöße hatten die Stärke von 6,9, wie die US-Erdbebenwarte USGS am Freitag mitteilte. Das Epizentrum lag in rund fünf Kilometern Tiefe an der Südseite des Vulkans. Der Kilauea war am Donnerstag nach einer Reihe von Erdbeben auf der größten Insel des gleichnamigen US-Bundesstaats im Pazifik ausgebrochen.

Die Katastrophenschutzbehörde im Bezirk Hawaii County hatte die 1700 Anwohner angewiesen, die Gefahrenzone umgehend zu verlassen. Rund 10.000 weitere Menschen wurden aufgefordert, ihre Häuser vorsorglich freiwillig zu verlassen.

In den Tagen zuvor hatte es rund hundert kleine Erdstöße gegeben. Am Donnerstagvormittag ereignete sich nach Angaben der US-Erdbebenwarte USGS dann ein Beben der Stärke 5,0 südlich des Puu-Oo-Kraters am Kilauea.

Der Kilauea ist einer der aktivsten Vulkane der Welt.