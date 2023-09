Erdogan spricht sich in Russland gegen Alternative zu Getreideabkommen aus

Erdogan und Putin in Sotschi

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat sich nach seinem Treffen mit dem russischen Staatschef Wladimir Putin gegen Alternativen zum Abkommen über ukrainische Getreideexporte ausgesprochen. "Die alternativen Vorschläge, die auf die Tagesordnung gesetzt wurden, können kein nachhaltiges, sicheres und beständiges Modell bieten, das wie die Schwarzmeerinitiative auf der Zusammenarbeit zwischen den Parteien beruht", sagte Erdogan bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Putin am Montag in der Schwarzmeerstadt Sotschi.

Die von Ankara und den Vereinten Nationen vermittelte Einigung hatte den Export von ukrainischem Getreide und anderen Lebensmitteln über das Schwarze Meer ermöglicht. Moskau kündigte das Abkommen im Juli auf.

Ankara habe gemeinsam mit der UNO neue Vorschläge vorbereitet, um das Getreideabkommen wiederzubeleben, sagte Erdogan weiter. Er halte es für möglich, in Kürze zu einer Lösung zu kommen, "die den Erwartungen der Türkei entspricht".

Putin zeigte sich seinerseits "bereit, die Möglichkeit der Wiederbelebung des Getreideabkommens in Erwägung zu ziehen". Russland werde dies tun, "sobald alle Vereinbarungen zur Aufhebung der Beschränkungen für russische Agrarexporte vollständig umgesetzt sind", sagte er bei der gemeinsamen Pressekonferenz.

Zugleich gab Putin an, dass Moskau kurz vor Abschluss einer Vereinbarung über kostenlose Getreideexporte aus Russland in sechs afrikanische Länder stehe. Russland werde auch die Kosten für Lieferung und Logistik übernehmen, fuhr er fort. "Die Lieferungen werden in den nächsten paar Wochen beginnen."