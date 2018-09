Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) will den Bericht von Verfassungsschutzchef Hans-Georg Maaßen zu den Ereignissen in Chemnitz in Ruhe bewerten und kein übereiltes Urteil dazu abgeben.

«Solche Dinge muss man sorgfältig machen», sagte der CSU-Vorsitzende am Montag nach einer Parteivorstandssitzung in München. Bislang habe er den Bericht noch nicht einsehen können. Er wolle auch nicht einfach nur seinen Staatssekretär anrufen, sondern sich selbst ein Bild machen. Dazu wolle er sich Zeit nehmen.

Nach Maaßens umstrittenen Äußerungen zur Dimension der fremdenfeindlichen Ausschreitungen in Chemnitz hatte Seehofer Aufklärung verlangt und eine Begründung, auf welche Indizien Maaßen seine am Freitag via «Bild»-Zeitung publik gemachten Thesen stütze.

Maaßen hatte dem Blatt unter anderem gesagt, es lägen seinem Amt keine belastbaren Informationen darüber vor, dass in Chemnitz Hetzjagden auf Ausländer stattgefunden hätten. Es lägen auch keine Belege dafür vor, dass ein im Internet kursierendes Video zu einer angeblichen Hetzjagd authentisch sei. Maaßen sprach sogar von möglicherweise gezielten Falschinformationen.

Seehofer sagte dazu am Montag: «Er wird schon seine Gründe haben, warum er zu diesen Zweifeln kam.» Und das werde Gegenstand des Berichts sein.

Unterdessen hat CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer offen gelassen, ob Maaßen nach seinen Äußerungen im Zusammenhang mit den fremdenfeindlichen Übergriffen in Chemnitz im Amt bleiben kann.

Maaßen habe öffentlich deutlich gemacht, dass aus seiner Sicht Bilder in einer gezielten Aktion lanciert worden seien, um vom eigentlichen Geschehen abzulenken, sagte Kramp-Karrenbauer nach Sitzungen der CDU-Spitzengremien in Berlin. Man könne vom Chef einer Sicherheitsbehörde erwarten, dass er seine konkrete Deutung auch anhand von Fakten belegen könne. Darauf werde nun gewartet.

Kramp-Karrenbauer sagte, die Art der jüngsten öffentlichen Diskussion habe in ostdeutschen CDU-Verbänden den Eindruck hinterlassen, dass man eine gesamte Region oder Stadt «in Geiselhaft nimmt und alle über einen Kamm schert». Parteichefin und Kanzlerin Angela Merkel habe deutlich gemacht, dass Rechtsextremismus nicht eine Frage Sachsens oder Sachsen-Anhalts sei, «sondern dass es eine Frage ist, die uns alle angeht, die überall in Deutschland passieren kann».

Kramp-Karrenbauer rief die Bürger auf, sich klar von neonazistischen oder rechtsextremen Aufmärschen zu distanzieren. Wer für die politische Mitte kämpfen wolle, «kann dies nur gewaltfrei mit demokratischen Mitteln und einer klaren Abgrenzung nach Rechts und nach Links tun».

Natürlich seien nicht alle, die sich den Protesten angeschlossen hätten, rechtsradikal und Neonazis. Zur Eigenverantwortung mündiger Bürger gehöre aber auch, zu entscheiden, «ob die Wut, die man spürt, die Trauer, die man spürt, eine Beteiligung an solchen Veranstaltungen auch rechtfertigt».