Erinnerung an die Reichspogromnacht vor 80 Jahren

In ganz Deutschland erinnern Bürger und Politiker heute an die Reichspogromnacht vor 80 Jahren. Am Morgen gibt es eine Gedenkstunde im Bundestag, bei der Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier spricht (09.00 Uhr). Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und weitere Regierungsmitglieder nehmen anschließend auch an der zentralen Gedenkveranstaltung des Zentralrats der Juden in einer Berliner Synagoge teil (11.00 Uhr). Merkel hält dort eine Ansprache.

Bei einer weiteren Gedenkveranstaltung in der Frankfurter Paulskirche hält der Antisemitismus-Beauftragte der Bundesregierung, Felix Klein, die Hauptrede (11.00 Uhr). Am Abend spricht Steinmeier zudem in der Akademie der Künste in Berlin (19.00 Uhr).