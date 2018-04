Ermittler haben nach Amokfahrt von Münster keine Hinweise auf politisches Motiv

Nach der tödlichen Amokfahrt eines 48-jährigen Deutschen mit einem Campingbus im nordrhein-westfälischen Münster haben die Ermittler "keine Hinweise auf einen politischen Hintergrund" der Tat. Vielmehr werde davon ausgegangen, "dass die Motive und Ursachen in dem Täter selber liegen", sagte Münsters Polizeipräsident Hajo Kuhlisch am Sonntag. Der Fahrer tötete am Samstag zwei Menschen und erschoss sich anschließend selbst. Er soll psychische Probleme gehabt haben.

Nach der Tat gab es auch Berichte über angebliche Kontakte des Täters in die rechtsextreme Szene, einen islamistischen Hintergrund sahen die Behörden bereits am Samstag nicht. Kuhlisch sagte, der Mann habe über insgesamt vier Wohnungen - zwei in Münster und zwei in Ostdeutschland - verfügt. Zudem habe der 48-Jährige mehrere Fahrzeuge besessen.

Laut Staatsanwaltschaft liefen gegen den Mann 2015 und 2016 mehrere Verfahren etwa wegen Bedrohung und Sachbeschädigung, die alle eingestellt wurden. Es habe aber "keine Anhaltspunkte auf eine stärkere kriminelle Intensität" gegeben, hieß es.

Nach Informationen der Nachrichtenagentur AFP kündigte der Mann Ende März in einer E-Mail an Bekannte einen möglichen Suizid an. Es soll seit 2015 Vorfälle in der Familie des Täters gegeben haben, die mit dessen "offenkundiger psychischer Erkrankung" zusammenhingen.

Der Mann war am Samstagnachmittag in der Münsteraner Altstadt mit seinem Fahrzeug in eine Restaurantterrasse gerast. Eine 51-jährige Frau und ein 65-jähriger Mann wurden getötet. Der Täter, ein 48-jähriger Mann aus Münster, erschoss sich im Wagen. Etwa 20 Menschen, darunter auch mindestens zwei Niederländer, wurden verletzt, einige von ihnen lebensgefährlich.

Es spreche "im Moment nichts dafür, dass es irgendeinen islamistischen Hintergrund gibt", sagte Nordrhein-Westfalens Innenministers Herbert Reul (CDU) noch am Samstag. Am Sonntag besuchte er zusammen mit Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU), Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet und Münsters Oberbürgermeister Markus Lewe (beide CDU) den Tatort.

Seehofer sagte danach, die Tat zeige, "dass bei allen Bemühungen einer staatlichen Gemeinschaft leider eine absolute Sicherheit nicht möglich ist". Der Staat müsse aber weiterhin "alles tun, um solche Verbrechen in der Zukunft zu mindern oder vielleicht sogar zu verhindern". Reul bekräftigte, dass der Amokfahrer von Münster "mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Einzeltäter" gewesen sei.

Laschet sicherte den Opfern und ihren Angehörigen die Unterstützung des Landes zu. Es sei nun wichtig, "nicht nur den Täter, sondern auch die Opfer, die allzu oft vergessen werden, in den Blick" zu nehmen, sagte er. Daher werde die Landesopferschutzbeauftragte Elisabeth Auchter-Mainz ab Montag den Betroffenen vor Ort zur Seite stehen.

Am Sonntag hob die Polizei ihre Absperrungen in der Altstadt von Münster weitgehend auf. Lediglich der unmittelbare Tatort an der Kiepenkerl-Statue unweit des Doms war weiter gesperrt. Das Bundeskriminalamt schaltete bereits in der Nacht ein Website für Zeugenhinweise frei, über die Videos oder Fotos hochgeladen werden können.

Das Tatfahrzeug wurde untersucht, nachdem mehrere verdächtige Drähte entdeckt worden waren. Experten gaben später Entwarnung. Bei der Durchsuchung des Campingbusses wurden neben der Tatwaffe eine Schreckschusswaffe und rund ein Dutzend Feuerwerkskörper gefunden. In einer Wohnung des Täters entdeckten die Ermittler weitere Knallkörper und eine unbrauchbar gemachte Kalaschnikow.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) zeigte sich "zutiefst erschüttert" über die "schrecklichen Geschehnisse" in Münster. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier sprach von einer "schweren Gewalttat" und sprach den Betroffenen sein Beileid aus.

"Wir trauern mit Münster", erklärte EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker. Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron erklärte: "All meine Gedanken sind bei den Opfern des Angriffs von Münster." Die US-Regierung verurteilte die "feige Attacke".

Die Attacke weckte Erinnerungen an den Anschlag auf den Weihnachtsmarkt vom Berliner Breitscheidplatz am 19. Dezember 2016. Der Tunesier Anis Amri hatte dabei zwölf Menschen getötet und fast 70 weitere verletzt.