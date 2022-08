Ermittler in Brandenburg beschlagnahmen 660 Kilogramm Kokain unter Bananen

Ermittler in Brandenburg haben die bislang größte in dem Bundesland entdeckte Menge Kokain beschlagnahmt. Wie Polizei und Zoll am Montag in Potsdam und Berlin mitteilten, haben die rund 660 Kilogramm Kokain einen geschätzten Marktwert von etwa 50 Millionen Euro. Den Fund machte demnach am Freitag ein Lieferant für Obst und Gemüse in der Gemeinde Groß Kreutz.