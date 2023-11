Ermordung eines Lehrers durch Islamist in Frankreich: Sechs Verdächtige vor Jugendgericht

Im Zusammenhang mit der Enthauptung des Lehrers Samuel Paty durch einen 18-jährigen Islamisten müssen sich ab Montag sechs Minderjährige vor einem französischen Jugendgericht verantworten. Sie sind wegen krimineller Vereinigung zur Vorbereitung einer schweren Gewalttat angeklagt, weil sie dem tschetschenischstämmigen Täter Informationen über das Opfer beschafft haben sollen. Das Verfahren findet unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.

Der 47 Jahre alte Geschichts- und Geografie-Lehrer Paty war am 16. Oktober 2020 in einem Pariser Vorort ermordet worden, nachdem er in einer Unterrichtsstunde zum Thema Meinungsfreiheit umstrittene Mohammed-Karikaturen gezeigt hatte. Paty hatte es seinen Schülerinnen und Schülern freigestellt, den Raum zu verlassen, falls sie diese nicht sehen wollten. Durch Attacken gegen Paty in den Online-Medien war der spätere Täter auf sein Opfer aufmerksam geworden. In einem weiteren Prozess sollen mehrere Erwachsene vor Gericht gestellt werden, die dem Islamisten geholfen haben sollen. Der Täter war kurz nach der Tat von Polizisten erschossen worden.