Erneuer Haftbesuch deutscher Regierungsvertreter bei Mesale Tolu

Vertreter der Bundesregierung haben die in der Türkei inhaftierte deutsche Journalistin und Übersetzerin Mesale Tolu am Montag im Gefängnis besucht. Die Bundesregierung freue sich über die Möglichkeit, sich über Tolus Wohlergehen und die Haftbedingungen zu informieren, teilte eine Sprecherin des Auswärtigen Amts am Montag in Berlin mit. Tolus kleiner Sohn ist demnach nicht mehr bei ihr im Gefängnis.

Das Kind sollte in die Obhut von Tolus Familie kommen. Tolu war Ende April festgenommen worden und sitzt seitdem im Frauengefängnis Bakirköy in Haft. Der jungen Frau aus Neu-Ulm wird Mitgliedschaft in der Marxistisch-Leninistischen Kommunistischen Partei (MLKP) vorgeworfen.

Die Bundesregierung hat sich bisher vergeblich für ihre Freilassung eingesetzt. Der Fall belastet seit Monaten die deutsch-türkischen Beziehungen. Vor knapp zwei Wochen begann der Prozess gegen Tolu in Silivri bei Istanbul. Anders als mehreren anderen Mitangeklagten wurde ihr dabei eine Haftentlassung verweigert.