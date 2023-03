Erneute Rentenproteste und Streiks in Frankreich

Frankreichs Gewerkschaften wollen aus Protest gegen die geplante Rentenreform am Dienstag das Land "lahmlegen". Zahlreiche Bahnen und Busse sollen ausfallen. Lastwagenfahrer wollen an manchen Orten Straßensperren errichten. Auslöser der Proteste ist das Vorhaben der französischen Regierung, das Renteneintrittsalter bis 2030 von 62 auf 64 Jahre anzuheben. Der entsprechende Gesetzesvorschlag wird derzeit im Senat debattiert.

Die Fluggesellschaft Air France rechnet damit, dass etwa ein Fünftel der Kurz- und Mittelstreckenflüge ausfällt. Im Energieunternehmen EDF wird bereits seit Freitag gestreikt. Am Wochenende wude die Produktion um 5000 Megawatt heruntergefahren. Auch in den Raffinerien und Treibstoffdepots sowie in mehreren Industriebranchen wird mit Streiks gerechnet. Die wichtigsten Lehrergewerkschaften haben ebenfalls aufgerufen, die Arbeit niederzulegen.