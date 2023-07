Erneute Unruhen in Bagdad nach mutmaßlicher Koran-Verbrennung in Dänemark

Eine mutmaßliche Koran-Verbrennung in Dänemark hat erneut Proteste und Ausschreitungen in Bagdad ausgelöst. Rund tausend Anhänger des einflussreichen Schiiten-Anführers Moktada Sadr versuchten am Samstag in den frühen Morgenstunden, Bagdads Grüne Zone zu stürmen, in der sich Botschaften sowie Regierungssitz und Parlament befinden. Einer Handvoll von ihnen gelang es laut einem Sicherheitsvertreter tatsächlich kurzzeitig, in die stark gesicherte Zone vorzudringen.