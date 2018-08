Erneuter Abschiebeflug nach Afghanistan soll Dienstag in München starten

Erstmals seit dem Suizid eines aus Deutschland abgeschobenen Afghanen soll am Dienstag offenbar wieder ein Abschiebeflug nach Kabul starten. Der Flug soll vom Flughafen München gehen, wie der Bayerische Flüchtlingsrat und Pro Asyl mitteilten. Beide Organisationen kritisieren die Rückführungen in das Krisenland. Am Abend ist eine Demonstration in der Münchner Innenstadt geplant.

Von den Behörden werden die Abschiebeflüge in der Regel erst im Nachhinein bestätigt. Die Flieger starten normalerweise am Abend.

Abschiebungen nach Afghanistan sind wegen der Sicherheitslage vor Ort umstritten. Die Bundesregierung schiebt trotzdem seit kurzem nicht mehr nur Straftäter, Gefährder und solche Afghanen ab, die im Zuge des Asylverfahrens ihre Identität nicht preisgeben wollen.

Die Bundesregierung missachte nicht nur, dass die Betroffenen in Deutschland "bereits gut integriert sind", kritisierte der Bayerische Flüchtlingsrat. Es werde auch nach Afghanistan abgeschoben, obwohl das Auswärtige Amt die Lage in dem Land weiterhin als volatil beschreibe. Der Flüchtlingsrat verweist unter anderem darauf, dass die radikalislamischen Taliban erst in der vergangenen Woche einen großangelegten Angriff auf die Stadt Ghasni in der gleichnamigen Provinz im Südosten des Landes starteten.

Am 4. Juli waren letztmals 69 Afghanen aus Deutschland in ihr Herkunftsland zurückgebracht worden. Wenige Tage später wurde bekannt, dass sich ein 23-jähriger Insasse des Flugs nach seiner Rückkehr in der afghanischen Hauptstadt Kabul das Leben nahm. Kritik wurde im Zusammenhang mit dem Abschiebeflug an Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) laut, der sich zufrieden darüber gezeigt hatte, dass "ausgerechnet" an seinem 69. Geburtstag 69 Afghanen abgeschoben wurden. Seehofer wies die Kritik zurück.