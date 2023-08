Erste Gerichtsanhörung nach Anklage gegen Trump wegen Kapitol-Erstürmung

Der frühere US-Präsident Donald Trump wird wegen seiner Rolle beim Sturm auf das Kapitol in Washington womöglich schon am Donnerstag vor Gericht erscheinen. Die erste Anhörung in dem Verfahren ist auf Donnerstag terminiert, am Dienstag war die Anklageschrift gegen Trump veröffentlicht worden. Darin wirft ihm Sonderermittler Jack Smith den Versuch zur Last, die Ergebnisse der Präsidentschaftswahl 2020 zu kippen.

Trump war Mitte Juni bereits in der Dokumentenaffäre, einem anderen Strafverfahren gegen ihn auf Bundesebene, in Miami zu einer Anhörung vor Gericht erschienen. Er plädierte in allen 37 Anklagepunkten auf nicht schuldig. In New York ist Trump zudem wegen einer Schweigegeldzahlung an die Pornodarstellerin Stormy Daniels angeklagt.