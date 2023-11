Erste Gruppe von Hamas-Geiseln freigelassen - Auch vier Deutsche in Freiheit

Ein "Tag der Hoffnung" in einem erbitterten Krieg: Zum Auftakt einer viertägigen Feuerpause im Gazastreifen ist eine erste Gruppe von Hamas-Geiseln freigelassen worden. Unter den 13 israelischen Geiseln, die am Freitag freikamen, waren auch vier Doppelstaatler mit deutscher Staatsbürgerschaft. Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) äußerte sich "unendlich erleichtert" über ihre Freilassung. Zudem wurden nach Angaben Katars zehn thailändische Geiseln und eine philippinischen Geisel freigelassen. Im Gegenzug entließ Israel 39 palästinensische Gefangene.

Die 13 israelischen Geiseln, die beim Angriff der radikalislamischen Hamas auf Israel am 7. Oktober mit etwa 230 weiteren Menschen in den Gazastreifen verschleppt worden waren, kehrten kurz nach ihrer Freilassung in ihre Heimat zurück.

Die Geiseln, unter ihnen mehrere Kinder und Frauen über 70 Jahren, wurden zunächst vom Internationalen Komitee vom Roten Kreuz (IKRK) zum Grenzübergang Rafah zwischen dem südlichen Gazastreifen und Ägypten gebracht. Anschließend wurden sie an israelische Sicherheitskräfte übergeben. Nach Armeeangaben sollten sie anschließend in Begleitung von Soldaten in israelische Krankenhäuser gebracht werden, "wo sie mit ihren Familien zusammengeführt werden".

Laut einer von der israelischen Regierung veröffentlichten Liste gehören zu den Freigelassenen auch vier Doppelstaatler mit deutscher Staatsbürgerschaft: die 77-jährige Margalit Moses, die 34-jährige Doron Katz-Asher sowie deren zwei Töchter im Alter von zwei und vier Jahren. Alle vier waren von der Hamas aus dem Kibbuz Nir Oz verschleppt worden.

Bundesaußenministerin Baerbock äußerte sich "unendlich erleichtert" über die Freilassung der Geiseln. Sie sprach von einem "Tag der Hoffnung". Es sei nun aber entscheidend, "dass sich alle an die getroffenen Absprachen halten und dass in den nächsten Tagen weitere Geiseln freikommen", betonte die Ministerin. "Die Freilassung aller verbliebenen Geiseln, insbesondere auch der Deutschen unter ihnen, bleibt für uns oberste Priorität."

Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu erklärte, seine Regierung sei entschlossen, "alle unsere Geiseln zurückzubringen". US-Präsident Joe Biden warb dafür, die zunächst auf vier Tage angesetzte Feuerpause zu verlängern. Zudem sprach er sich dafür aus, die Bemühungen um eine Zwei-Staaten-Lösung im Nahost-Konflikt zu "erneuern".

Israel und die Hamas hatten die Vereinbarung über die Kampfpause nach langwierigen Verhandlungen unter Vermittlung Katars geschlossen. Während der viertägigen Waffenruhe sollen 50 der etwa 240 Hamas-Geiseln freigelassen werden. Im Gegenzug sollen 150 palästinensische Gefangene aus israelischen Gefängnissen entlassen werden.

Am Freitag wurden zunächst 39 palästinensische Frauen und Minderjährige freigelassen. Im besetzten Westjordanland wurde die Ankunft von 28 entlassenen Häftlingen mit Feuerwerk gefeiert, wie ein AFP-Reporter berichtete. Elf weitere wurden in den annektierten Ostteil Jerusalems gebracht.

In Tel Aviv wurden lächelnde Gesichter von befreiten Geiseln auf die Fassade eines Museums projiziert. Zugleich sorgten sich viele Angehörige weiterhin um ihre Verwandten, die sich noch in der Gewalt der Hamas befinden. "Jeden Tag werden 13 Menschen freigelassen, und dann?", fragte Harosh Menashe, dessen Cousin unter den Geiseln ist. "Wir müssen alle befreien, wir können niemanden dort lassen."

Die am Freitag um 06.00 Uhr (MEZ) in Kraft getretene Waffenruhe verschaffte den Bewohnern des Gazastreifens erstmals seit Beginn des Kriegs vor knapp sieben Wochen eine Atempause. Als die Luftangriffe am Morgen aufhörten, bereiteten sich im Gazastreifen Tausende an die Grenze zu Ägypten geflohene Menschen auf die Rückkehr in ihre Dörfer vor.

Israelische Kampfflugzeuge warfen über dem südlichen Gazastreifen Flugblätter ab, mit denen die Menschen davor gewarnt wurden, in den Norden des Küstenstreifens zurückzugehen. "Der Krieg ist noch nicht vorbei", hieß es darauf.

Die Feuerpause soll auch für eine Ausweitung der humanitären Hilfslieferungen in den Gazastreifen genutzt werden. Nach israelischen Angaben trafen am Freitag 200 Lastwagen mit Hilfsgütern dort ein. Es war der größte humanitäre Konvoi, der seit Kriegsbeginn in das Palästinensergebiet gelangte. Der UNO zufolge sind schätzungsweise 1,7 Millionen der 2,4 Millionen Einwohner des Gazastreifens durch die Kämpfe vertrieben worden.

Der Krieg war durch einen Angriff der Hamas auf Israel ausgelöst worden. Hunderte Kämpfer der von den USA und der EU als Terrororganisation eingestuften Gruppe waren am 7. Oktober nach Israel eingedrungen und hatten dort Gräueltaten überwiegend an Zivilisten verübt, darunter zahlreiche Frauen und Kinder. Nach israelischen Angaben wurden etwa 1200 Menschen getötet. Rund 240 Menschen wurden als Geiseln in den Gazastreifen verschleppt, darunter mehrere deutsche Staatsangehörige und Bürger anderer Länder.

Als Reaktion auf den Angriff begann Israel damit, Ziele im Gazastreifen aus der Luft und vom Boden aus massiv anzugreifen. Nach Angaben der Hamas, die sich nicht unabhängig überprüfen lassen, wurden seitdem mehr als 14.800 Menschen im Gazastreifen getötet.