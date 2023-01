Erste örtliche Warnstreikaktionen in öffentlichem Dienst in Niedersachsen

Nach der ergebnislos verlaufenen ersten Tarifrunde für den öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen hat die Gewerkschaft Verdi am Donnerstag in Niedersachsen erste örtliche Warnstreikaktionen organisiert. Nach Angaben eines Gewerkschaftssprechers beteiligten sich daran in Salzgitter, Peine und Göttingen rund 1300 Beschäftigte.

In Salzgitter waren es demnach etwa 700, in Peine rund 500 und in Göttingen weitere 70. An den örtlichen Warnstreiks und Kundgebungen beteiligten sich nach Angaben des Verdi-Landesbezirks unter anderem Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Kindertagesstätten, Stadtreinigung und Energieversorgern.

Die erste Runde der Tarifverhandlungen für rund 2,4 Millionen Angestellte von Bund und Kommunen war am Dienstag in Potsdam ergebnislos vertagt worden, nachdem die Arbeitgeberseite kein Angebot vorgelegt hatte. Die zweite Tarifrunde findet am 22. und 23. Februar ebenfalls in Potsdam statt.