Erste TV-Debatte der republikanischen US-Präsidentschaftsbewerber - ohne Trump

Die führenden Präsidentschaftsbewerber der US-Republikaner - aber nicht der hoch favorisierte Ex-Präsident Donald Trump - treten am Mittwochabend (20.00 Uhr Ortszeit; Donnerstag 03.00 Uhr MESZ) bei ihrer ersten Fernsehdebatte gegeneinander an. An der vom rechten Nachrichtensender Fox News übertragenen Diskussionsrunde nehmen acht konservative Politiker teil, unter ihnen Floridas Gouverneur Ron DeSantis, der frühere Vizepräsident Mike Pence, die frühere UN-Botschafterin Nikki Haley und New Jerseys Ex-Gouverneur Chris Christie.