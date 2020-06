Erster Flug mit deutschen Urlaubern in Mallorca gelandet

Zum ersten Mal seit Beginn der Corona-Beschränkungen in Spanien sind deutsche Urlauber wieder nach Mallorca gereist. Eine erste Maschine aus Düsseldorf mit 165 Urlaubern an Bord landete am Montagvormittag nach Flughafenangaben in Palma de Mallorca. Ein weiterer Urlaubsflieger sollte um 15.40 Uhr von Frankfurt/Main aus starten. Es handelt sich um die beiden ersten Flüge im Rahmen des "Pilotprogramms zur Öffnung sicherer Touristenkorridore in der Autonomen Gemeinschaft der Balearen", wie der Reiseveranstalter TUI mitteilte.

Im Rahmen des Programms werden demnach 10.900 Gäste auf den Inseln Mallorca, Ibiza, Menorca und Formentera erwartet. Der Start sei mit den Hotels und Behörden vor Ort abgestimmt, teilte TUI mit. Die ersten Termine des Pilotprogramms seien innerhalb von 36 Stunden ausgebucht gewesen, erklärte ein TUI-Sprecher. 400 Urlauber sollten am Montag anreisen, in den kommenden Tagen sollen 20 weitere TUI-Flüge folgen.

Das Pilotprogramm sieht nach Angaben des Reiseveranstalters eine Reihe von Sicherheitsmaßnahmen gegen eine Ausbreitung des Coronavirus vor. So müssten alle Passagiere an Bord des Flugzeugs Mundschutz tragen, der Kontakt mit dem Bordpersonal sei auf ein Minimum reduziert. Die Kabinenluft werde durch sogenannte HEPA-Filter von Viren und Bakterien gereinigt. Auch die Mitarbeiter vor Ort seien geschult worden.

Nach dreimonatiger Pause stehen laut TUI am 17. Juni auch die ersten Flüge nach Faro in Portugal an. Am 1. Juli soll Griechenland folgen.