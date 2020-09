Erstes Fernsehduell zwischen US-Präsident Trump und Herausforderer Biden

Fünf Wochen vor der US-Präsidentschaftswahl treten Amtsinhaber Donald Trump und sein Herausforderer Joe Biden am Dienstag (21.00 Uhr Ortszeit; Mittwoch 03.

Fünf Wochen vor der US-Präsidentschaftswahl treten Amtsinhaber Donald Trump und sein Herausforderer Joe Biden am Dienstag (21.00 Uhr Ortszeit; Mittwoch 03.00 Uhr MESZ) in einem ersten Fernsehduell gegeneinander an. Bei der in Cleveland im Bundesstaat Ohio ausgetragenen TV-Debatte wird es unter anderem um die Corona-Pandemie, die Wirtschaft, die Rassismus-Debatte, die Integrität der Wahlen und die umstrittene Nominierung einer neuen Verfassungsrichterin gehen.

Moderiert wird das Rededuell, das von dutzenden Millionen Fernsehzuschauern verfolgt werden dürfte, vom Journalisten Chris Wallace vom konservativen Nachrichtensender Fox News. Der in Umfragen zurückliegende Republikaner Trump und der Demokrat Biden werden vor der Wahl am 3. November noch in zwei weiteren Fernsehdebatten am 15. Oktober und am 22. Oktober aufeinandertreffen. Das TV-Duell der Vize-Kandidaten Mike Pence und Kamala Harris findet am 7. Oktober statt.