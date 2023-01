Erstes Flüssiggas aus den USA kommt in Wilhelmshaven an

Am neuen LNG-Terminal in Wilhelmshaven ist das erste Erdgas aus den USA angekommen. Der mit US-Gas beladene LNG-Tanker "Maria Energy" traf am Dienstag dort ein, wie ein Sprecher der Betreiberfirma Uniper der Nachrichtenagentur AFP sagte. Das Flüssiggas wird nun auf das Spezialschiff "Höegh Esperanza" verladen. Dieses macht das LNG wieder gasförmig und speist es dann ins deutsche Gasnetz ein.